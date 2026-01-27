Чешский фигурист — об отборе на ОИ-2026: виноват сам — на ровном месте упустил квоту

Чешский фигурист Георгий Рештенко высказался об участии в отборе на Олимпиаду-2026. Он не смог завоевать квоту и винит самого себя в данном исходе.

– Справедливо сказать, что вы за этот год выросли прежде всего в ментальном плане? Либо были и изменения в физподготовке?

– Понятно, когда это для тебя уже четвёртый чемпионат Европы, то все эти официальные тренировки, шестиминутные разминки проходят на автомате. И в этом плане ты чувствуешь уже гораздо меньше стресса. Поясню: стресс как таковой на соревнованиях есть всегда. Каждый старт индивидуален, по-любому есть волнение — от него никуда не деться, с ним надо только справляться. А в моментах разминок, тренировок, всё уже на автомате происходит: не распыляешь эмоции. И это очень сильно помогает.

– Читал ваши слова о потере мотивации в начале сезона, как я понимаю, после неудачной олимпийской квалификации. Как удалось преодолеть этот момент?

– Была определённая потеря мотивации, но я сказал себе такое слово, что не прёт, не идёт… Помогли тренеры — Михал Бржезина, Рафаэль Арутюнян. Они сказали: твой путь только начинает прорисовываться в правильном направлении, так что работай, и всё придёт. И я успокоился, сконцентрировался — стало лучше.

Всё равно я сталкивался с моментами, даже в этом сезоне, когда вроде бы хорошо готов и короткие программы получались лучше, но выхожу на произвольную – и ничего не выходит. Какая-то усталость. Я задавался вопросом, как найти свой ритм? К чемпионату Европы, кажется, наконец нашёл ответ.

– Эмоций всё-таки много было после олимпийской квалификации? Сожаление, переживания?

– У меня были воздух, пустота какая-то внутри. Разочарование. И оно больше было связано с тем, что в глубине души я понимал, что виноват сам — на ровном месте упустил олимпийскую квоту. Помню, что себя правильно настроил. Волнение тогда было даже сильнее, чем сейчас на чемпионате Европы! Всё на экстра-уровне, и эмоции были от внутренней обиды, что было близко, но на ровном месте сам всё отдал, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.