Экс-россиянин Рештенко рассказал о жизни в Чехии и США

Чешский, а ранее российский фигурист Георгий Рештенко, выигравший бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2026, рассказал о жизни в Чехии и США.

– Вопрос с чешским гражданством, как вы упомянули, решён, паспорт есть. Получается, все бытовые моменты решены и язык выучили?
– Да, язык я выучил, потому что жил в Праге, было много друзей-чехов. Мой тренер чех, общались на чешском. Есть пробелы в грамматике в чешском, но общаться я могу спокойно. Причём учителя у меня никогда не было. В этом году меня ждёт ещё одно испытание — я буду поступать в университет и учиться на чешском языке. Будет нелегко, но важно получить образование. К тому же я хочу поехать на Универсиаду, будет последний шанс на неё поехать.

– То есть будете тренироваться в США, но учиться в Чехии? Жить на две страны?
– Я давно так живу на две страны. Дом – Калифорния и Прага. Тренируюсь в Калифорнии, в группе Рафаэля Владимировича Арутюняна в США, вместе и с Михалом Бржезиной. Пойду в университет в скором времени как раз, чтобы обсудить учебный план. Большинство занятий у меня, конечно, будет идти онлайн.

– В плане быта где вам комфортнее: в Чехии или в США?
– В идеале я бы жил в Праге, но условия для тренировок и команда не сравнятся с тем, что у меня здесь, в Ирвайне. Да и в Ирвайне всё есть для жизни. Пока не определился окончательно, где мне больше нравится, но выбирать буду между этими двумя местами, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

