Чешский фигурист Рештенко пожелал большой удачи Петру Гуменнику на Олимпиаде в Милане

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 чешский фигурист Георгий Рештенко рассказал об опыте общения с российским фигуристом Петром Гуменником и пожелал ему удачи на предстоящей Олимпиаде в Италии.

– На сборы в группу Арутюняна приезжал и российский фигурист Пётр Гуменник. Вы с ним пересекались, у вас было какое-то общение?

– Пётр приезжал летом, и он нас всех, конечно, впечатлил. Помню, он только приехал и уже на первой тренировке делал абсолютно всё. Причём делал это и легко, и в связках. Там у нас катается ещё Эндрю Торгашев; его тоже поздравляю, он отобрался на Олимпиаду в сборную США — для него это тоже большое событие. А Петя впечатлил, конечно, общение было, ему желаю большой удачи на Олимпиаде.

– То есть в каком-то смысле собралась русская тусовка?

– Можно и так сказать. Летом у нас круто кататься, приезжает много спортсменов, были я, Гуменник, Торгашев, Софья Самоделкина, которая сейчас за Казахстан выступает, Семён Данильянц — он за Армению катается. Процесс идёт, даже не нужно себя подбадривать или как-то мотивировать, когда вокруг столько фигуристов. Приезжала ещё Ю Ён из Южной Кореи, Франсуа Пито из Франции, хорошая рабочая атмосфера, хочется смотреть на других и доказывать, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.