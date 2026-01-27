Скидки
«Рад, что есть этот турнир». Дикиджи — о настрое перед чемпионатом России по прыжкам

Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию (2025) Владислав Дикиджи рассказал о настрое перед чемпионатом России по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

«Нужно было перезагрузиться, слетал отдохнуть. Но, само собой, форму нужно поддерживать, так как впереди у нас прыжковый турнир. Мне приходилось в отпуске бегать по песочку, ходить на гимнастики и тому подобное.

Вчера был первый день (видео было снято после тренировки 21 января. — Прим. «Чемпионата»), напрыгивал просто тройные, тройной аксель. Сегодня получилось сделать четверной сальхов. Если оценивать моё прыжковое состояние по шкале из 10 баллов, то, наверное, это пять. Но это только второй день, я думаю, скоро всё вернётся.

У меня к прыжковому как-то отношение попроще, но я рад, что есть этот турнир. Потому что ещё финал Гран-при России у нас будет, нужно к нему подготовиться хорошо. А прыжковый даст мне возможность почувствовать опять арену, атмосферу соревнований.

Там нужно анализировать, что делает твой конкурент, и, соответственно, выбирать подходящие элементы», – сказал Дикиджи в видео Первого канала.

Все новости RSS

