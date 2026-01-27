Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион Чехии признался, что Гуменник мотивирует работать на тренировках

Чемпион Чехии признался, что Гуменник мотивирует работать на тренировках
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 и трёхкратный чемпион Чехии фигурист Георгий Рештенко заявил, что уровень мастерства российского фигуриста Петра Гуменника мотивирует его работать на тренировках.

– Когда смотрите на физическую форму того же Гуменника, появляется мотивация и самому прибавить?
– Конечно. Когда человек такое показывает и вы вместе катаетесь, мотивация сразу приходит. На катке сама собой создаётся правильная тренировочная атмосфера.

– Помните наверняка друг друга ещё по питерским временам?
– Конечно, мы с Петром одного года рождения, соревновались вместе, помним и знаем друг друга. По детям и юниорам пересекались, хотя не могу сказать, что мы были друзьями, но хорошо знаем друг друга, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Эксклюзив
Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android