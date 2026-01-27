Дикиджи ответил, при каком условии попытается исполнить четверной аксель на ЧР по прыжкам

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи ответил, при каком условии попробует исполнить на чемпионате России по прыжкам сложнейший для фигурного катания элемент – четверной аксель.
«С четверным акселем… Не знаю, если я завтра восстановлю лутц, послезавтра – флип с, например, риттбергером, напрыгаю тулуп, у меня останется пару дней, попробуем акселёчек покрутить», – сказал Дикиджи в видео Первого канала.
Дикиджи ранее публиковал видео успешного исполнения четверного акселя на тренировках и репетициях шоу, а на прошлогоднем чемпионате России по прыжкам он исполнил его вне конкурса. На официальных соревнованиях этот элемент исполняет только американец Илья Малинин.
Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.