Чешский фигурист Рештенко признался, что не ощущает хейта как выходец из России

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 чешский фигурист Георгий Рештенко заявил, что не ощущает отрицательного отношения к себе со стороны окружающих из-за своего российского происхождения.

Рештенко родился в Санкт-Петербурге, бо́льшую часть жизни провёл в России. В 2017 году в возрасте 15 лет он с семьёй перебрался в Чехию и сменил спортивное гражданство.

– Есть предубеждение, что в Чехии со скепсисом относятся к выходцам из России и есть сложности в общении. Вы с чем-то таким сталкивались?

– Мне попадались, конечно, негативные комментарии по этому поводу в Сети, но сразу после шли 10-15 комментариев в обратную сторону: «Проснитесь, хватит хейта!» Негатив бывает, однако не могу сказать, что его сильно ощущаю. К тому же все интервью и всю коммуникацию с федерацией я веду на чешском, гражданство у меня есть. Все меня считают чехом, так что никакого давления нет. И сейчас меня от души поздравляют, радуются за меня: «Медаль нашего парня, только позитив!» Меня это радует, я действительно считаю сейчас эту страну своим домом — семья живёт в Праге почти 10 лет, и я приехал почти 10 лет назад, уже обжился, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.