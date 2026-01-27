Скидки
Трёхкратный чемпион Чехии не считает, что россияне не должны выступать на мировой арене

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026 и трёхкратный чемпион Чехии фигурист Георгий Рештенко высказался о допуске российских спортсменам к международным стартам.

– Среди деятелей спорта Чехии есть мнение, что россиян в принципе не должно быть на мировой арене. Что вы отвечаете на это как своего рода мостик между двумя странами?
– Думаю, в будущем российские фигуристы будут допущены. Я таких высказываний не делал и не собираюсь, не говорил, что россияне не должны выступать. Окей, у кого-то другое мнение, что тут скажешь.

– То есть допуск даже двух россиян пусть и в нейтральном статусе на Олимпийские игры – это благо?
– Конечно, ведь спорт должен объединять. Я был удивлён, что не пригласили пары, но там, видимо, есть свои нюансы в правилах. Мне к тому же сказали, что рассмотрели пары как командный вид спорта и поэтому не допустили спортсменов, — сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

