Чешский фигурист Рештенко высказался об отказе приглашать в сборную Дмитрия Яшкина

Призёр чемпионата Европы Георгий Рештенко высказался о запрете на вызов игроков из КХЛ в сборную Чехии на Олимпиаду. Среди тех, кто не вошёл в состав, был нападающий «Ак Барса» Дмитрия Яшкин.

– Хоккеист Дмитрий Яшкин хоть и родился в Омске, ребёнком уехал в Прагу, провёл практически всю жизнь в Чехии, а последние несколько лет играет в Казани за «Ак Барс». Его не взяли на Олимпиаду по той причине, что он играет в КХЛ. Это справедливо?

– Это уже политика, я не могу это как-то судить, не имею, возможно, права. Это было бы неправильно. Думаю, что он в любом случае прекрасно себя чувствует в «Ак Барсе», хорошо зарабатывает. Так что у него тоже есть позитив в жизни, всё в порядке, – сказал Рештенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.