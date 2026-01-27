«Они две великие фигуристки». Траньков — о возвращении Валиевой и Трусовой на соревнования

Двукратный олимпийский чемпион 2024 года российский фигурист Максим Траньков поделился мыслями о значении возвращения в соревновательный спорт Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой). Первая возвращается в спорт после дисквалификации из-за допинга, вторая – после рождения ребёнка.

«Трусова и Валиева возвращаются в профессиональный спорт? Девочки решили ещё посоревноваться, у них всё для этого есть. Если они чувствуют в себе силы, что их должно останавливать? Не хочу делать прогнозы, но обязательно посмотрю, когда они снова начнут выступать. И Саша, и Камила — очень большие имена в российском спорте. Безусловно, они две великие фигуристки. Их возвращение в любом случае привлечёт огромный интерес. И на трансляциях фигурного катания, и в зрительных залах аудитории точно добавится. Резонанс от любой такой новости будет очень большим», — приводит слова Транькова Sport24.