Плющенко ответил, заключил ли новый договор с родителями Костылевой после её возвращения

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, на каких условиях позволил победительнице юниорского ЧР Елене Костылевой вернуться в его академию.

— Во время чемпионата России, когда вы рассказывали о расставании со своей ученицей, подчеркнули, что не исключаете возвращения. Как оно происходило?

— Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда её и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать.

— Вернулась ли семья Костылевых в коттедж на территории академии «Ангелы Плющенко» и понадобилось ли заключать новый договор с её родителями?

— Пока всё на честном слове. У нас долгое время всё и так было хорошо. И каталась Костылева, тренируясь у меня, хорошо. Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать. Мы все достаточно спокойно отнеслись к результату на мемориале Грушмана. Ведь изначально рассматривали его именно как контрольный прокат. А живёт семья Костылевых в нашей Олимпийской деревне, где, поверьте, созданы все условия и для спортсменов, и для их близких, — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».