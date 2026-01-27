Плющенко ответил, останется ли Игнатов в его группе после ухода Трусовой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, повлияет ли работа Александры Игнатовой (Трусовой) в группе Этери Тутберидзе на пребывание в «Ангелах Плющенко» её супруга Макара Игнатова. Он тренируется у Плющенко с мая 2024 года.

— Пока жду. Они ведь неразлучная пара, а ездить из Горок в Ясенево каждый день невозможно. К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в её возвращение в спорт после родов внёс.

— Живут-то Александра и Макар в вашей Олимпийской деревне?

— Апартаменты не сдали, но с учётом планов возвращения Саши в спорт, думаю, они переедут поближе к академии Тутберидзе, — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».