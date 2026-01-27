Стала известна дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани официально откроется 1 сентября 2026 года, об этом сообщил «РИА Новости Спорт» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Всё идёт по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась и мы начали работать в рамках её школы на базе Центра фигурного катания.

Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тыс. кв. м. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и всё подробно расскажем», – приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что строительство центра стартовало в августе 2025 года. Согласно данным портала госзакупок, стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей. Площадь объекта — около 6 тыс. кв. м.