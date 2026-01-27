Софья Муравьёва восстанавливает тройной аксель к чемпионату России по прыжкам — 2026

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва сообщила, что работает над восстановлением тройного акселя перед чемпионатом России – 2026 по прыжкам, который пройдёт с 31 января по 1 февраля в Москве.

«Развлечением это не назовёшь. Для меня это важный турнир, где можно показать себя в другом плане. Тут можно показать больше прыжков, каскадов разных, попытаться восстановить тройной аксель, как в прошлом сезоне, за три дня. Так что я отношусь к турниру серьёзно.

Над акселем работаю. Я всё свободное время пытаюсь на него оставить. А Алексей Николаевич [Мишин] хочет, чтобы я не забывала о программах. Поэтому у нас с ним дискуссии постоянные. Если ты понимаешь, что шанс 50 на 50 сделать элемент, то можно попробовать», — сказала Муравьёва в видео Первого канала.