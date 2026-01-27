Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва восстанавливает тройной аксель к чемпионату России по прыжкам — 2026

Софья Муравьёва восстанавливает тройной аксель к чемпионату России по прыжкам — 2026
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва сообщила, что работает над восстановлением тройного акселя перед чемпионатом России – 2026 по прыжкам, который пройдёт с 31 января по 1 февраля в Москве.

«Развлечением это не назовёшь. Для меня это важный турнир, где можно показать себя в другом плане. Тут можно показать больше прыжков, каскадов разных, попытаться восстановить тройной аксель, как в прошлом сезоне, за три дня. Так что я отношусь к турниру серьёзно.

Над акселем работаю. Я всё свободное время пытаюсь на него оставить. А Алексей Николаевич [Мишин] хочет, чтобы я не забывала о программах. Поэтому у нас с ним дискуссии постоянные. Если ты понимаешь, что шанс 50 на 50 сделать элемент, то можно попробовать», — сказала Муравьёва в видео Первого канала.

Материалы по теме
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android