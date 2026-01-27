Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин — о возвращении Трусовой: ей надо добавлять во второй оценке, а Саша ещё и родила

Жулин — о возвращении Трусовой: ей надо добавлять во второй оценке, а Саша ещё и родила
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о возвращении в соревновательный спорт Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой).

— Возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Что для вас стало бо́льшим сюрпризом?
— Трусова. Во-первых, Саша же ещё и родила. Камила, насколько я знаю, не рожала. Во-вторых, козырь Саши [Трусовой] – это пять четверных был всегда. Во всём остальном много было вопросов, почему она и проиграла Ане (Щербаковой, на Олимпиаде-2022. – Прим. «Чемпионата»), потому что вторая оценка компонентная была выше у Ани. Это на мой взгляд. А у Саши было пять четверных, что являлось просто… Поэтому её все и знают как Русскую ракету. Восстановить эти пять четверных мне не представляется возможным. Но если Сашка запрыгает хотя бы два, а где два, там и три… Даже если это будет два сальхова и тулуп, или, наоборот, два тулупа и сальхов, это уже будет топ. И я верю, что и Камила [Валиева] может восстановить свои два четверных. Больше ей не надо при таком катании. Я верю в их возвращение. Просто Сашке надо добавлять во второй оценке. И искать где-то мотивацию, потому что сейчас родила ребенка, и разрываться — это непросто, — сказал Жулин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши! Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам? Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android