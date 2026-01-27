Жулин: я бы на ЧЕ внаглую поставил Степанову/Букина на второе место за Сизероном

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин считает, что его подопечные Александра Степанова/Иван Букин составили бы конкуренцию на чемпионате Европы – 2026 всем танцевальным дуэтам, кроме победителей турнира Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон.

«Я бы на чемпионате Европы внаглую поставил Сашу с Ваней на второе место за Сизероном. Однозначно. Остальные пары неплохие – итальянцы, англичане, но ничего удивительного я там не увидел. Сизерон – да, хорош. Я им откровенно сказал: «Если бы вы соревновались – вы бы ему проиграли». А Чок/Бэйтс, например, хорошая пара, но для меня они хуже Сизерона, я бы их смотрел в одной разминке с Сашей и Ваней, было бы интересно посмотреть.

Как некоторые комментаторы говорят: «Ой, команда Монреаля улетела в космос...». Не вижу ничего такого. Просто нас там нет, а когда ты смотришь турнир из-за границы и видишь какой-нибудь Бирмингем, там английский язык звучит, а у нас – Магнитогорск, катаются Саша с Ваней – ну понятно, не тот уровень, там – Бирмингем, а здесь – Магнитогорск. А на самом деле, выпусти их в одной разминке...» — сказал Жулин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

Ранее Степанова/Букин в пятый раз (третий подряд) выиграли чемпионат России в танцах на льду.