«Эстетика моего 2016 года». Александра Трусова показала милые архивные снимки

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) приняла участие в популярном сейчас в социальных сетях тренде под названием «2026-й — это новый 2016-й». В его рамках фигуристка поделилась с подписчиками своими архивными фото.

«Эстетика моего 2016 года – это семья и спорт. В 2026-м моя семья стала больше и цели в спорте – тоже, но в остальном ничего не изменилось», — подписала снимки Трусова.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.