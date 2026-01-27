Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Эстетика моего 2016 года». Александра Трусова показала милые архивные снимки

«Эстетика моего 2016 года». Александра Трусова показала милые архивные снимки
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) приняла участие в популярном сейчас в социальных сетях тренде под названием «2026-й — это новый 2016-й». В его рамках фигуристка поделилась с подписчиками своими архивными фото.

«Эстетика моего 2016 года – это семья и спорт. В 2026-м моя семья стала больше и цели в спорте – тоже, но в остальном ничего не изменилось», — подписала снимки Трусова.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android