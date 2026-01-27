Скидки
«Тренировка длилась целую вечность». Трусова опубликовала трогательное видео с сыном Мишей

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) показала трогательное видео со своим сыном Михаилом. На нём фигуристка берёт ребёнка на руки после возвращения с тренировки.

«Иногда тренировка пролетает так незаметно, что я удивляюсь, как же мало времени она заняла. А потом меня встречает Миша, и я понимаю, что она длилась целую вечность», — подписала видео Трусова.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын.

