Фигурное катание

Алина Загитова: раньше думала, что буду бизнесвумен. Но, естественно, без мужчины никуда

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова призналась, что её мнение о месте семьи в жизни женщины сильно изменилось за последнее время.

«Конечно, семья – это главное. Раньше я думала наоборот: всё, я буду работать, я буду бизнесвумен – вот это всё. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас», — сказала Загитова в видео блогера NIKKI SEEY (Ники Черемисиновой).

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

