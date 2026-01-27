«Очень сложно выделять кого-то». Роднина — о лучшем спортсмене России за 25 лет

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, кого она считает лучшим российским спортсменом за последние 25 лет, отметив достижения российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Лучший российский спортсмен последних 25 лет? Если говорить о результате, то у Овечкина он как раз складывался начиная с 2005 года. За 20 лет он многое показал. Когда говорят про его рекорд, то нужно понимать, что рекорды могут быть очень разными: пробежал и показал какие-то метры и секунды. Не говорю, что это легко, ведь это всё равно колоссальная работа. А рекорд Овечкина – это то, что складывалось десятилетиями.

Но у нас было много интересных спортсменов. Сколько у нас за эти 25 лет прошло олимпийских циклов, поэтому очень сложно выделять кого-то. Но я ещё и не сижу в интернете, отлавливая все новости, связанные со спортом», – приводит слова Родниной Sport24.