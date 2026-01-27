Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень сложно выделять кого-то». Роднина — о лучшем спортсмене России за 25 лет

«Очень сложно выделять кого-то». Роднина — о лучшем спортсмене России за 25 лет
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, кого она считает лучшим российским спортсменом за последние 25 лет, отметив достижения российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Лучший российский спортсмен последних 25 лет? Если говорить о результате, то у Овечкина он как раз складывался начиная с 2005 года. За 20 лет он многое показал. Когда говорят про его рекорд, то нужно понимать, что рекорды могут быть очень разными: пробежал и показал какие-то метры и секунды. Не говорю, что это легко, ведь это всё равно колоссальная работа. А рекорд Овечкина – это то, что складывалось десятилетиями.

Но у нас было много интересных спортсменов. Сколько у нас за эти 25 лет прошло олимпийских циклов, поэтому очень сложно выделять кого-то. Но я ещё и не сижу в интернете, отлавливая все новости, связанные со спортом», – приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android