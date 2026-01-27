Скидки
Ягудин – об идее технической и артистической программ: признание ISU в своей беспомощности

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин и заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин критически высказались об инициативе введения технической и артистической программ на турнирах ISU по фигурному катанию.

Ягудин: Я лучше буду смотреть на тех, кто пытается и бомбит четверные, чем на катание, пусть оно и осмысленное, как у условной Костнер, Катарины Витт, но без всего.

Жулин: Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер.

Ягудин: Я видел. В одной программе четыре прыжка, в другой – вообще без прыжков. Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся, — сказали фигуристы в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

В начале 2026 года появлялась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) ведёт «сбор мнений» о возможной реформе концепции программ в фигурном катании. Официального подтверждения этому пока не было.

