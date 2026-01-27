Скидки
«Мне это не нужно». Плющенко высказался о специфике работы с парой Косторная/Куница

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко ответил, будет ли лично тренировать пару Алёны Косторной и Георгия Куницы, которая ранее перешла в «Ангелы Плющенко».

— Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечём при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Алёной и Георгием над прыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и неинтересно.

— Можно ли ожидать, что мы увидим параллельный тройной аксель в исполнении Косторной и Куницы?
— Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Ещё даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле, – приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

