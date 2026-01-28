Скидки
«Все соперники сильные». Евгений Семененко — о чемпионате России по прыжкам — 2026

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал о своём настрое на чемпионат России – 2026 по прыжкам, который пройдёт с 31 января по 1 февраля в Москве.

«Некоторые люди могут воспринимать этот турнир как шоу, что там преобладает такая позитивная, расслабленная атмосфера. Для кого-то же это всё равно серьёзное событие, чемпионат России именно по прыжкам, где спортсмены будут показывать свои лучшие технические возможности. Я буду пытаться найти золотую середину (улыбается). Постараюсь со своей стороны приложить максимум усилий, чтобы показать наилучший результат. Уклон в сторону риска или уклон в сторону стабильности? У меня был опыт с моими тренерами, что мы можем принимать решения уже даже непосредственно на льду.

Все соперники сильные. 12 участников, и каждый может показать свой максимум», — сказал Семененко в видео Первого канала.

