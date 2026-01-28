Скидки
Алина Горбачёва на костылях провела первую тренировку в зале после операции

Алина Горбачёва на костылях провела первую тренировку в зале после операции
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Алина Горбачёва в социальных сетях опубликовала фото на костылях и рассказала, что провела первую тренировку в зале после операции.

«Первая тренировка в зале», — подписала снимок Горбачёва.

Из-за травмы ноги Алина Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию — 2026, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. 6 января спортсменка перенесла операцию в немецкой клинике. Ожидается, что срок восстановления займёт от 6 до 10 месяцев.

Горбачёвой 18 лет. Она бронзовый призёр чемпионата России (2025), победительница первенства России среди юниоров (2023).

Комментарии
