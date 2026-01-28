«Их программы очень достойны». Фигуристка Кудлай — о Петросян и Гуменнике на Олимпиаде

Фигуристка, участница чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге Арина Кудлай высказалась о программах россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника перед Олимпийскими играми — 2026 в Италии.

– Есть ли в этом олимпийском сезоне такие программы, которые тебе особенно запомнились? Может быть, болеешь за кого-то персонально?

– Конечно, на Олимпиаде буду болеть за наших, за Аделию Петросян и Петю Гуменника. Желаю, чтобы у них всё получилось, их программы очень достойны, надеюсь, что они покажут свой максимум.

Ещё нравится Каори Сакамото, это её последний сезон, она уже, можно сказать, ветеран женского одиночного катания. Очень волнительно за неё, хочется, чтобы у неё всё получилось, особенно на Олимпиаде, для неё это будет решающий старт в карьере, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.