«Гущина безумно красиво катается». Кудлай – о причинах перехода в группу Давыденко

Фигуристка Арина Кудлай рассказала, почему приняла решение тренироваться в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтярёвой.

– Почему именно Петербург, а не Москва?

– Хотела перебраться в Петербург уже давно, хотела поступить в университет Лесгафта. К тому же, смотрела соревнования, видела Ксению Гущину и работу её тренерского штаба, Кирилла Анатольевича, само собой. Александрина Сергеевна очень мудрая, многое знает. Меня привлекло то, что Ксюша всегда, в основном, выступает чисто и стабильно, а также безумно красиво катается. Мне всегда хотелось этого добиться. Поэтому решили выбрать этот город и эту тренерскую группу, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.