Российская фигуристка Кудлай высказалась о возвращении Валиевой на соревнования

Фигуристка Арина Кудлай, тренирующаяся в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой, высказалась о возвращении Камилы Валиевой на соревнования.

– Кто из российских фигуристок тебя вдохновлял и вдохновляет сейчас?

– Это Евгения Медведева. С самого детства она меня очень сильно привлекала, я всегда на неё равнялась. Её катание, артистизм – да, она не прыгала ультра-си, но как же всё было красиво! Её выступления я могу пересматривать, они меня вдохновляют на дальнейшую работу. Конечно, ещё это Камила Валиева, она своей грацией и красотой завораживала публику и тоже вдохновляла меня своим катанием.

– Совсем недавно стало известно, что Камила приняла решение возобновить спортивную карьеру. Было ли бы тебе интересно посоревноваться с фигуристкой, которая входит в число твоих кумиров?

– Конечно, интересно! Будет безумно приятно, если мы сможем на одном льду, в одной категории покататься. Хочу посмотреть вживую на её прокаты, повыступать на одних соревнованиях. Да, это очень серьёзная конкурентка, но я очень рада тому, что Камила возвращается, думаю, она ещё покажет большие результаты, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.