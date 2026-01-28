Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Можно было падать два-три раза – и всё равно первая». Фигуристка Кудлай – о конкуренции

«Можно было падать два-три раза – и всё равно первая». Фигуристка Кудлай – о конкуренции
Комментарии

Фигуристка Арина Кудлай высказалась о конкуренции внутри группы в Ставропольском крае. С 2025 года она тренируется в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтярёвой.

«Это хорошо, когда в группе есть конкуренция, это помогает на льду. Когда тебе тяжело на тренировке, ты видишь, что твоя одногруппница тоже работает, а ты тут что-то разнылся – начинаешь собираться.

Это намного лучше, чем когда я каталась в одном городе и была одна на весь край. У меня не было никакой особой мотивации, на всех соревнованиях в регионе можно было падать раза два-три – и всё равно была бы первая.

Конечно, нужно было двигаться куда-то дальше, либо заканчивать со спортом и идти учиться. Но я так не хотела (улыбается). Поэтому решились на серьёзный шаг, нужно было двигаться дальше», — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android