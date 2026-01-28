«Можно было падать два-три раза – и всё равно первая». Фигуристка Кудлай – о конкуренции

Фигуристка Арина Кудлай высказалась о конкуренции внутри группы в Ставропольском крае. С 2025 года она тренируется в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтярёвой.

«Это хорошо, когда в группе есть конкуренция, это помогает на льду. Когда тебе тяжело на тренировке, ты видишь, что твоя одногруппница тоже работает, а ты тут что-то разнылся – начинаешь собираться.

Это намного лучше, чем когда я каталась в одном городе и была одна на весь край. У меня не было никакой особой мотивации, на всех соревнованиях в регионе можно было падать раза два-три – и всё равно была бы первая.

Конечно, нужно было двигаться куда-то дальше, либо заканчивать со спортом и идти учиться. Но я так не хотела (улыбается). Поэтому решились на серьёзный шаг, нужно было двигаться дальше», — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.