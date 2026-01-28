Российская фигуристка рассказала о переезде из Ставрополья в Петербург в 16 лет

Фигуристка Арина Кудлай поделилась впечатлениями от переезда из Невинномысска в Санкт-Петербург в 2025 году ради тренировок в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтярёвой.

– Насколько тяжело дался переезд из Невинномысска в Санкт-Петербург?

– В Петербург я переехала в 16 лет, сейчас живу одна. Иногда мама приезжает на неделю-две, но сейчас уже реже. На чемпионат России она приезжала, например, очень было интересно посмотреть на такое событие. Сестра иногда приезжает из Москвы, или я к ней, когда у нас соревнования.

Сейчас мне 17 лет, это плюс-минус тот возраст, когда люди уезжают учиться в университете. Я была готова к жизни одной, справляться с бытом поначалу было тяжеловато, но прошло уже больше полугода, и я привыкла.

Рада, что нарабатывается самостоятельность, мои родители – очень хорошие, добрые, всегда всё для меня делали. А сейчас, когда стала жить одна, всему пришлось быстро научиться, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.