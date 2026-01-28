Скидки
Фигурное катание

Фигуристка Кудлай – о равнении на Елену Бережную: рада, что мы из одного маленького города

Комментарии

Фигуристка Арина Кудлай, которая тренируется в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой, рассказала, является ли для неё примером олимпийская чемпионка (2002) в спортивных парах Елена Бережная.

– Из Невинномысска родом олимпийская чемпионка Елена Бережная. Являлась ли она для тебя примером?
– Конечно, когда я была маленькая, когда она приезжала к нам с мастер-классами, я равнялась на неё, как и сейчас равняюсь. Безумно рада, что мы из одного маленького города, она же олимпийская чемпионка. Я тоже хочу внести вклад в успех своего края. Душой я там, хоть и Питер стал уже родным, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

