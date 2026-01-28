«Хочу испытать радость первого четверного». Фигуристка из группы Давыденко – об ультра-си

Фигуристка Арина Кудлай, тренирующаяся в Санкт-Петербурге в группе Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой, рассказала, пробовала ли она учить элементы ультра-си.

– Пробовала ли ты учить элементы ультра-си?

– У нас есть такие цели, может быть, что-то будет под конец сезона. Сейчас ещё много соревнований, не можем чётко переключиться на четверные, но потихоньку начинаем напрыгивать тулуп и сальхов. Мои тренеры отметили, что эти прыжки идут лучше всего, пока взяли их, посмотрим, как пойдёт. В следующем сезоне уже точно надо будет делать.

– Разучивание четверных обусловлено только конкуренцией в женском одиночном или же тебе самой было интересно попробовать себя?

– И то, и то. Хочется конкурировать с топ-спортсменками, без ультра-си это практически невозможно. Только если кто-то будет ошибаться, но глупо надеяться на ошибки соперников. Но при этом интересно, какого это – скрутить четыре оборота и выехать, хочу испытать радость первого четверного, посмотреть, как это будет выглядеть, что я буду чувствовать, — сказала Кудлай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.