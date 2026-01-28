Скидки
«Был важный день». Евгения Медведева поделилась фото в свадебном платье

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала фото, показав, как готовится к свадьбе. Спортсменка продемонстрировала кадр из свадебного салона.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

«Вчера был важный день», — подписала снимок Медведева.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимает участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри. В ноябре 2025 года она объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, фигуристка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

Комментарии
