Анна Щербакова рассказала, какие соревнования посетит на Олимпиаде в Милане

Обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине фигуристка Анна Щербакова рассказала, какие соревнования посетит на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Вся поездка займёт около 10 дней. Из-за этой поездки усложнился график съёмок, но я изначально шла в проект с пониманием, что я поеду, поэтому будет непросто. И на фигурное катание попаду, и на хоккей, и на шорт-трек, много чего. Приедем всей семьёй, очень предвкушаю эту поездку. Но сперва работа, а дальше можно будет расслабиться», – передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Анна Щербакова принимает участие в проекте «Ледниковый период», который проходит на Первом канале. Спортсменка выступает в паре с Константином Раскатовым.