«Невероятное количество часов на льду». Анна Щербакова — об участии в «Ледниковом периоде»

Обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине фигуристка Анна Щербакова высказалась об участии в шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступает в паре с актёром Константином Раскатовым.

«Проводим какое-то невероятное количество часов на льду. Когда я шла в проект, не ожидала, что будет такое полное погружение. Но по-другому никак, нет сомнения, нужно ли оно, потому что хочется сделать хорошо. Если что-то делать, то нужно делать от всей души, с максимальной самоотдачей. Мы с Костей стараемся на каждой репетиции работать. Если вдруг я прихожу уставшая, если вдруг у Кости что-то не получается, мы стараемся друг от друга заряжаться энергией. Не было ни одной провальной тренировки, мне кажется, всё равно собирались, много полезного делали. Очень продуктивно у нас неделя прошла», – передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

