Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова рассказала о борьбе с волнением на проекте «Ледниковый период»

Трусова рассказала о борьбе с волнением на проекте «Ледниковый период»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как борется с волнением на съёмках проекта «Ледниковый период», где она выступает в паре с актёром Иваном Жвакиным.

«Пытаюсь бороться с волнением. Не сказала бы, что я это уверенно делаю, так же, как и на соревнованиях. Как-то пытаюсь справиться, но на соревнованиях всегда получается хуже, чем на тренировках. Так всегда было, так и продолжается на этом проекте», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый выпуск нового сезона проекта вышел в эфир 24 января. Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками.

Материалы по теме
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android