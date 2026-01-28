Трусова рассказала о борьбе с волнением на проекте «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как борется с волнением на съёмках проекта «Ледниковый период», где она выступает в паре с актёром Иваном Жвакиным.

«Пытаюсь бороться с волнением. Не сказала бы, что я это уверенно делаю, так же, как и на соревнованиях. Как-то пытаюсь справиться, но на соревнованиях всегда получается хуже, чем на тренировках. Так всегда было, так и продолжается на этом проекте», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый выпуск нового сезона проекта вышел в эфир 24 января. Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками.