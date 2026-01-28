Трусова ответила, как относится к комментариям жюри на проекте «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к комментариям жюри во время съёмок проекта «Ледниковый период».

На проекте спортсменка выступает в паре с актёром Иваном Жвакиным.

«Всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Очень приятен любой комментарий, всё беру себе на заметку, нет такого, что кого-то могу выделить. К критике прислушиваюсь, приятно, когда хвалят», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый выпуск нового сезона проекта вышел в эфир 24 января. Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками.