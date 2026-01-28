Скидки
Фигурное катание

Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам — 2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об ожиданиях от предстоящего чемпионата России по прыжкам, который пройдёт в Москве 31 января и 1 февраля.

«Это любопытный турнир, мне интересно. Я пойду в субботу даже посмотреть на арене. Для меня в этой ситуации дело не в том, кто выиграет. Это очень грубо с моей стороны звучит, но мне интересно развитие людей. На турнире они могут действительно вложиться в свою техническую составляющую, которую иногда они не могут показать внутри программы. И это потрясающе интересно мне как бывшей одиночнице, во мне всё это ещё живёт.

Сможет ли Владислав Дикиджи восстановить четверной аксель? Не знаю. Я думаю, что он и сам этого не знает. Он очень уникальный человек, по своему состоянию может в последний момент решиться пойти и сделать. Поэтому мы будем надеяться увидеть это своими глазами — это чудо.

Я очень жду Камилу [Валиеву]. Мне очень интересно, как она выступит. Мне кажется, что для Саши [Трусовой] будет чуть проще. Очень переживаю, как Камила выйдет, одно дело выступать в шоу, а другое дело выйти соревноваться. Пускай формат местами развлекательный, но в любом случае это конкуренция», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

