Щербинина и Петров рассказали о возможном техническом усложнении в программах

Российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, выступающие в парном катании, рассказали, планируют ли усложнять техническую составляющую в своих программах.

— Сейчас заметна тенденция на усложнение технического контента. Занимаетесь изучением каких-то таких сложных элементов?

Таисия. Я считаю, что усложнение контента, безусловно, всегда очень круто. Нужно к этому стремиться. Мы пока что не изучаем элементы ультра-си, никакие более сложные прыжковые элементы. Сейчас делаем ставку на чистые прокаты, хотим добиться стабильности.

Когда мы уже начнем стабильно катать и зарабатывать этим рейтинг, я думаю, что можем что-то попробовать. Ближе всего нам четверной выброс подходит. Выброс-сальхов, потому что в том году у нас обязательным элементом в короткой программе был выброс-сальхов. За весь сезон, наверное, раза три были какие-то с ним проблемы. Очень стабильный был выброс. Я думаю, что во время первенства России он был на пике своей формы. Если бы я захотела добавить в воздухе один оборот, думаю, что у меня бы это получилось.

На тренировках мы не пробовали, не заходили. Я предлагала тренерам, но, так как у нас там был ещё финал Гран-при, они сказали, что после финала. Но после это как-то не произошло. Я, честно, не помню, что было, но так мы и не зашли в четверной выброс. Оставили на будущее. Думаю, что четверной выброс — это больше не про оценку в баллах, а про историю фигурного катания.

Это же очень здорово, ты буквально пишешь свою историю.

Артём. На недавнем чемпионате России можно было увидеть, что риск со стороны Бойковой и Козловского оказался оправдан. Они пошли на этот четверной выброс и стали победителями. Да, конечно, не без ошибок, но выброс был сделан, и это история. — цитирует фигуристов Sport24.