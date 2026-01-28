«Мечтал с детства о таких соревнованиях». Лутфуллин — о предстоящем ЧР по прыжкам

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Глеб Лутфуллин рассказал, как провёл новогодние каникулы, и поделился ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

«[Новогодние каникулы] провёл с семьёй в Казани. Наверное, за последние четыре года это было первое празднование с родителями. Потрясающе, здорово восстановился, отдохнул, покатался в шоу. Сейчас чувствую себя отлично.

[Чемпионат России по прыжкам] — это такой праздник, наверное, потому что я мечтал с детства о таких соревнованиях – вот сбылась мечта. Уже четвёртый или третий год катаюсь. Хочется и показать то, что я никогда не делал, и победить, естественно. Я был, по-моему, один раз третьим – мне этого достаточно. Сейчас буду реализовывать то, что никогда не делал.

Все ребята очень сильные, все будут стараться сделать то, что они не делали. И много четверных будет, и каскадов с акселями – думаю, будет очень зрелищно», — сказал Лутфуллин в видео Первого канала.