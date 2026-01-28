Авербух ответил, почему нельзя сравнивать успех мужского и женского катания в России

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух заявил, что сравнивать прорывы в мужском и женском одиночном фигурном катании в России на данный момент некорректно.

— Почему женское фигурное катание в России сегодня сильнее мужского?

— Это некорректно на данный момент. Совершён большой рывок наших мальчиков, и если в целом брать чемпионат России, то турнир, который был в мужском одиночном катании, считаю самым эффектным, самым сильным. Действительно, была волна успеха женского катания, но исторически каждый вид переживает подъём. Мы ждали от наших девочек больше 100 лет побед. Первая наша за долгое время олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выиграла золото только в 2014 году.

Напомню, до этого наши мужчины неоднократно становились олимпийскими чемпионами: Алексей Урманов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко. В какой-то момент девочки вышли на передний план. Если ты родился 15 лет назад, то тебе кажется, что, кроме женского фигурного катания, ничего не было. Ещё раз хочу сказать, что танцы на льду, парное и мужское одиночное катание принесли России в десятки раз больше медалей, чем женское одиночное катание, — цитирует Авербуха «Советский спорт».