«Это моя история, моя гордость». Авербух — о том, что не стал олимпийским чемпионом

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не считает своим незакрытым гештальтом титул олимпийского чемпиона, который ему не покорился.

Авербух во время профессиональной карьеры выступал с Ириной Лобачёвой.

— Вы выиграли практически всё, кроме олимпийского золота. Можно ли назвать это незакрытым гештальтом?

— Нет. Надо выигрывать все турниры, но это просто часть моей жизни. Я вынужден часто поправлять, потому что у нас происходит некое обесценивание: всех называют олимпийскими чемпионами. Это неправильно – олимпийскими чемпионами являются только те, кто реально владел золотой медалью. Я серебряный призёр – это моя история, моя гордость, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».