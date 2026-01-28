Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это моя история, моя гордость». Авербух — о том, что не стал олимпийским чемпионом

«Это моя история, моя гордость». Авербух — о том, что не стал олимпийским чемпионом
Комментарии

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не считает своим незакрытым гештальтом титул олимпийского чемпиона, который ему не покорился.

Авербух во время профессиональной карьеры выступал с Ириной Лобачёвой.

— Вы выиграли практически всё, кроме олимпийского золота. Можно ли назвать это незакрытым гештальтом?
— Нет. Надо выигрывать все турниры, но это просто часть моей жизни. Я вынужден часто поправлять, потому что у нас происходит некое обесценивание: всех называют олимпийскими чемпионами. Это неправильно – олимпийскими чемпионами являются только те, кто реально владел золотой медалью. Я серебряный призёр – это моя история, моя гордость, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Материалы по теме
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android