«Мне непонятно, что это был за номер» Тарасова — о выступлении Трусовой на съёмках «ЛП»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой и её партнёра актёра Ивана Жвакина на проекте «Ледниковый период».

«Скажу, что есть чему учиться, но это и интересно. Когда они только вышли, уже подсечки пошли. Саша, не надо делать их так мелко, иначе это выглядит нетехнично. Базовым шагам надо выделить время. Иначе кажется, что пара не умеет кататься. Мне бы не хотелось этого говорить. Я к мастерству Саши отношусь очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений, ничего. Только в конце один прыжок.

Саша — прыгунья, это известно, за это мы её помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или драматургией, она прыгала так, что не касалась льда. Мне непонятно, что это был за номер. Спасибо, ищите дальше», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».