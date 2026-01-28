Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне непонятно, что это был за номер» Тарасова — о выступлении Трусовой на съёмках «ЛП»

«Мне непонятно, что это был за номер» Тарасова — о выступлении Трусовой на съёмках «ЛП»
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой и её партнёра актёра Ивана Жвакина на проекте «Ледниковый период».

«Скажу, что есть чему учиться, но это и интересно. Когда они только вышли, уже подсечки пошли. Саша, не надо делать их так мелко, иначе это выглядит нетехнично. Базовым шагам надо выделить время. Иначе кажется, что пара не умеет кататься. Мне бы не хотелось этого говорить. Я к мастерству Саши отношусь очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений, ничего. Только в конце один прыжок.

Саша — прыгунья, это известно, за это мы её помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или драматургией, она прыгала так, что не касалась льда. Мне непонятно, что это был за номер. Спасибо, ищите дальше», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Валиева и Трусова возвращаются одновременно. Главные интриги чемпионата России по прыжкам
Валиева и Трусова возвращаются одновременно. Главные интриги чемпионата России по прыжкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android