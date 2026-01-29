Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух высказался о системе судейства в современном фигурном катании

Авербух высказался о системе судейства в современном фигурном катании
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух ответил, какие факторы современной системы судейства в фигурном катании можно отнести к положительным, а какие — к отрицательным.

— Нравится ли вам современная система судейства и оценивания программ? Что в ней бы изменили?
— Я думаю, что её главный недостаток – мы не знаем, какой из судей что поставил. При старой системе мы знали, что представитель такой-то страны поставил тебе такую-то оценку, у него было имя и так далее. Сейчас оценки обезличены, но при этом сам подсчёт баллов, сама система, мне кажется, более справедливы. Когда люди выставляют оценки, всегда есть в этом субъективизм. Я всегда буду говорить о фигурном катании как о субъективном виде спорта, пока искусственный интеллект не будет сам оценивать без людей. И то я не уверен, что всё будет честно, потому что в искусственный интеллект будет заложена какая-то специальная программа. Фигурное катание и субъективизм оценок – это часть игры, часть правил этого вида спорта, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Материалы по теме
Авербух ответил, почему нельзя сравнивать успех мужского и женского катания в России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android