Авербух высказался о системе судейства в современном фигурном катании

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух ответил, какие факторы современной системы судейства в фигурном катании можно отнести к положительным, а какие — к отрицательным.

— Нравится ли вам современная система судейства и оценивания программ? Что в ней бы изменили?

— Я думаю, что её главный недостаток – мы не знаем, какой из судей что поставил. При старой системе мы знали, что представитель такой-то страны поставил тебе такую-то оценку, у него было имя и так далее. Сейчас оценки обезличены, но при этом сам подсчёт баллов, сама система, мне кажется, более справедливы. Когда люди выставляют оценки, всегда есть в этом субъективизм. Я всегда буду говорить о фигурном катании как о субъективном виде спорта, пока искусственный интеллект не будет сам оценивать без людей. И то я не уверен, что всё будет честно, потому что в искусственный интеллект будет заложена какая-то специальная программа. Фигурное катание и субъективизм оценок – это часть игры, часть правил этого вида спорта, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».