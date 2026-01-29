Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стала известна официальная причина крушения самолёта с фигуристами в Вашингтоне

Стала известна официальная причина крушения самолёта с фигуристами в Вашингтоне
Комментарии

Глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди назвала причину крушения самолёта с фигуристами и тренерами на борту в январе 2025 года. В авиакатастрофе, вызванной столкновением с военным вертолётом Black Hawk, тогда погибло 67 человек, в том числе чемпионы мира в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Авиакатастрофу можно было на 100% предотвратить. Этого вертолётного маршрута там вообще не должно было быть», – приводит слова Хоменди Washington Post.

Также известно, что диспетчер работал с шестью самолётами и пятью вертолётами и был перегружен. 9 сигналов за 18 минут о возможной катастрофе поступило в виде предупреждений. Из-за тумана в тот день экипаж вертолёта мог перепутать самолёт с фигуристами с другим судном в воздухе, которого нужно было избегать.

Материалы по теме
Крушение самолёта в США: на борту были экс-российские фигуристы и тренеры
Крушение самолёта в США: на борту были экс-российские фигуристы и тренеры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android