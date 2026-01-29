«Авербуху нужны были опытные участники». Федотов — об участии в новом «Ледниковом периоде»

Участник и победитель шоу «Ледниковый период» актёр театра и кино Фёдор Федотов рассказал об участии в телевизионном проекте в 2026 году. В новом сезоне он выступает с Татьяной Тотьмяниной.

– Был момент переговоров. Другое дело, что мы действительно созвонились с Ильёй Авербухом уже как старые друзья. И я ему очень благодарен за доверие, потому что я давно на фигурных коньках не стоял. Последнее время в основном я играю в любительской хоккейной лиге в Петербурге и забыл, как перестраиваться на другие лезвия, но ему нужны были опытные участники. Мне пришлось немножко подстроить свой график, но и проект тоже пошёл мне навстречу. Так что это было какое-то совместное сближение и поиск вариантов сказать «да» – сказать «сложное да», а не «лёгкое нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.