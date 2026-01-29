Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Актёр Фёдор Федотов рассказал, как Алексей Ягудин помогает ему на «Ледниковом периоде»

Актёр Фёдор Федотов рассказал, как Алексей Ягудин помогает ему на «Ледниковом периоде»
Комментарии

Актёр театра и кино Фёдор Федотов рассказал о своём взаимодействии с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в рамках «Ледникового периода».

– Алексей участвует, конечно, приглядывает за мной, потому что самую главную драгоценность его жизни теперь я поднимаю в различные поддержки и пытаюсь догнать в наших перебежках на льду. Но это всегда самое деликатное участие. У Лёши есть принцип — никогда никому ничего не подсказывать, при том что он проводит на льду бесконечное количество времени, наблюдая за нами как ведущий, смотря за нашим прогрессом от программы к программе. И не потому, что он не хочет тратить на это своё время, а потому что знает, что только помешает этим иногда. Никогда не подсказывает.

Но мне, по семейному блату, теперь прилетают очень важные подсказки. Причём Алексей ведь не только великий чемпион, но и артист действующий, практикующий. И тогда, когда я забываю, что я актёр, и начинаю делать вид, что я фигурист, он мне говорит: «А ты вспомни вообще, чем ты занимаешься. Вот там улыбнись, там дай энергию, вот там успокойся, там подними глазки, и всё у вас будет 6.0». Пока что так и есть (улыбается), — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
«Ягудин приглядывает за мной». Большой разговор о спорте с актёром Фёдором Федотовым
Эксклюзив
«Ягудин приглядывает за мной». Большой разговор о спорте с актёром Фёдором Федотовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android