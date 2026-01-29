Актёр Фёдор Федотов рассказал, как Алексей Ягудин помогает ему на «Ледниковом периоде»

Актёр театра и кино Фёдор Федотов рассказал о своём взаимодействии с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в рамках «Ледникового периода».

– Алексей участвует, конечно, приглядывает за мной, потому что самую главную драгоценность его жизни теперь я поднимаю в различные поддержки и пытаюсь догнать в наших перебежках на льду. Но это всегда самое деликатное участие. У Лёши есть принцип — никогда никому ничего не подсказывать, при том что он проводит на льду бесконечное количество времени, наблюдая за нами как ведущий, смотря за нашим прогрессом от программы к программе. И не потому, что он не хочет тратить на это своё время, а потому что знает, что только помешает этим иногда. Никогда не подсказывает.

Но мне, по семейному блату, теперь прилетают очень важные подсказки. Причём Алексей ведь не только великий чемпион, но и артист действующий, практикующий. И тогда, когда я забываю, что я актёр, и начинаю делать вид, что я фигурист, он мне говорит: «А ты вспомни вообще, чем ты занимаешься. Вот там улыбнись, там дай энергию, вот там успокойся, там подними глазки, и всё у вас будет 6.0». Пока что так и есть (улыбается), — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.