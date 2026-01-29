Фёдор Федотов рассказал о работе с Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде»

Участник и победитель шоу «Ледниковый период» актёр театра и кино Фёдор Федотов поделился впечатлениями от работы с Евгенией Медведевой на проекте.

– С Женей Медведевой мы встретились давным-давно на съёмках, ещё до того, как я попал в «Ледниковый период», но на съёмках как раз того сериала, где я встретился с Лёшей Ягудиным, и он меня позвал в проект (сериал «Последний аксель». – Прим. «Чемпионата»). Так что мы с Женей были давно знакомы, и, когда во втором моём сезоне мне позвонил Илья и сказал, что надо выручать, а у меня был тяжелейший график, всё случилось благодаря вере Авербуха. Я приехал, и у меня не было никаких сомнений, что мы с Женей сейчас всё сделаем хорошо, она исключительный профессионал, мастер своего дела.

И как одиночница, человек со стальным характером, она тащила меня там, где я был готов сказать: «Ребят, что-то я ввязался вообще в чужое дело». Поэтому это стальной характер, грация, исключительное владение коньком и скорость, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.