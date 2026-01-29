«Не мог ожидать, что мне так повезёт». Актёр Фёдор Федотов — о Татьяне Тотьмяниной

Актёр театра и кино Фёдор Федотов поделился впечатлением от работы с Татьяной Тотьмяниной, с которой он выступает в «Ледниковом периоде» в сезоне-2026.

– Я не мог ожидать, что мне так повезёт, что буду кататься с Татьяной Тотьмяниной. У нас с ней длинная долгая история. Мы должны были когда-то кататься вместе в моём первом сезоне, но по ряду причин не сложилось. Мы много раз потом это обсуждали. За тем, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин побеждают всех и вся, я следил, как все любители спорта.

В «Ледниковом», конечно, Таня – это всегда особая аура, особая летящая картина, особый рисунок. И теперь я тоже в этом участвую, получаю только поддержку и восхищаюсь Таней, которая сама себя называет иногда пираньей, с чем я стараюсь спорить. Потому что за вот этим вот образом строгой олимпийской чемпионки, к которой «не подходи», на самом деле нежнейшая и уже опытнейшая актриса ледового театра, шоу, балета, которая и подсказывает что-то, и раскрывается по-новому каждый раз во время проката. Это огромный человек, просто огромный человек. Я под этим имею в виду содержание, внутреннее наполнение какое-то. Ведь это не просто шаги под музыку, это то, что ты с собой несёшь. И Таня в этом своём полёте на льду несёт огромную энергию, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.