Главная Фигурное катание Новости

Фёдор Федотов рассказал, посещает ли соревнования по фигурному катанию

Фёдор Федотов рассказал, посещает ли соревнования по фигурному катанию
Комментарии

Участник и победитель шоу «Ледниковый период», актёр театра и кино Фёдор Федотов ответил, смотрит ли соревнования по фигурному катанию вживую.

– «Ледниковый период» тоже похож на соревнования. Я смотрел много шоу, где профессионалы выступали, но это, конечно, градус немножко другой. Я был у нас в «Юбилейном» на каком-то этапе Гран-при, видел несколько детско-юношеских соревнований. Одни даже вёл, они были любительские. И тем не менее это исключительно захватывающая вещь, когда дети четырёх-пяти лет выходят на лёд и делают то, о чём ты сам можешь только мечтать.

Это, конечно, фантастика. Я мечтаю, чтобы моя дочь встала на коньки однажды. И я бы хотел испытать те ощущения, которые были у моих родителей в нашем детстве, когда твой ребёнок едет на коньках и делает что-то, чему ты можешь только позавидовать. Поход на фигурное катание – это всегда поход за вдохновением как на балет, оперу или хороший спектакль, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

