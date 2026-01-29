Скидки
«Каждый номер будет для меня испытанием». Актёр Федотов — об улучшении навыков на льду

Участник и победитель шоу «Ледниковый период», актёр театра и кино Фёдор Федотов оценил свои навыки исполнения элементов фигурного катания.

– Я ощущаю, что на этом языке, на уровне элементари уже разговариваю спокойно. Но чтобы перейти на следующий уровень, условный интермедиат, нужно потратиться, нужно включаться. И как раз этим я сейчас пытаюсь заниматься в надёжных, нежных руках Татьяны Тотьмяниной. Думаю, каждый наш новый номер [на «Ледниковом периоде»] будет для меня испытанием. Уже на первом номере я сделал поддержку, о которой вообще только мечтал. Сейчас ко второму номеру мы готовим ещё две поддержки, которые я никогда не делал. Может быть, мы изучим какое-то совместное вращение.

– Выброс.
– Выброс, тодес… Кстати, выброс я делал с Волосожар. Но там это был такой выброс… Таня меня взяла за руку и сказала: «Вот так поставь крепко, вот эту чуть-чуть подкрути, я сама всё сделаю». Раз – выброс, потом раз – подкрутка. Мы сделали двойную подкрутку — и там все, конечно обалдели, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Комментарии
